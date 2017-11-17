” دياز ” : ‏الفريق الأكثر جاهزية وتحكمًا بأعصابه سيظفر بالكأس

منصور الشمري _تصوير :مشاري الشلوي

أكد المدير الفني للهلال الأرجنتيني ” رامون دياز ” جاهزية لاعبي الفريق لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام فريق أوراوا الياباني غداً السبت، ووصف دياز اللقاء النهائي المرتقب الفريق الأكثر جاهزية وتحكمًا بأعصابه سيظفر بالكأس .

وتحدث ” دياز ” خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الجمعة :

‏مباراة مهمة جداً استعدينا بشكل جيد في معسكر أبوظبي نعرف اوراوا الياباني وهم يعرفونا نتمنى أن نسعد جماهيرنا ونفرحهم

بكل تاكيد وصول فريق اوراوا للمباراة النهائية يعني أنه قوي درسناه جيداً سنلعب في ملعبنا ويجب أن نكون في أفضل حالاتنا لدينا نهج معتادين عليه وهو نهج هجومي كما يعلم الجميع

وعن طريقة اللعب يوم الغد قال : بكل تاكيد سنلعب للهجوم بحكم أننا نلعب على أرضنا ونرغب بالاستفادة من الأفضلية فريقنا في أفضل حالاته اللاعبين يعرفون ماذا نريد وينفذون ذلك في الملعب درسنا فريق اوراوا جيداً وتدربنا للحد من خطورته

رامون دياز عن عدم خسارة ⁧‫الهلال‬⁩ منذ فترة طويلة:

‏هذا مكتسب ويعكس روح الفوز لدى اللاعبين لن نتساهل في لذلك وسنعمل لمواصلة تحقيق النتائج وتقديم أفضل المستويات

‏وختم رامون دياز المؤتمر حيث الجماهير قائلا :

ننتظر دعم جماهيرنا بكل قوة يجب أن يعلم كل مشجع أن عملنا في النادي من مسؤولين ولاعبين هو لأجل إسعادهم.

وأما عن قائد نادي الهلال والمنتخب السعودي الكابتن “اسامة هوساوي ” ذكر : ‏

‏نحن كلاعبين نتمنى ان نلعب مثل هذه المباريات في مسيرتنا نعلب على نهائي القارة هذا يعني اننا نحتاج الى الدعم الإيجابي من جمهورنا

‏لعبنا كثيراً مع منتخب اليابان مع المنتخب يلعبون كرة حديثة نعرف نقاط قوتهم ولدينا نقاط قوة سنعمل لترجمتها على أرض الواقع

‏مباراة الغد لن يقتصر على 90 دقيقة فقط النهائي عبارة عن 180 دقيقة وعن قوة اوراوا الهجومية ذكر اسامة : هم فريق منظم وقوي وتابعنا الكثير من مبارياته ولكن نحن أيضا نملك قوة هجومية و قوة دفاعية و أرقامنا تتحدث عن ذلك .