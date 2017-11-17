بلدية الشوقية تضبط معمل حلويات مخالف داخل شقة سكنية بمكة المكرمة

متابعات_فجر

ضبطت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة معمل للحلويات وإعداد المواد الغذائية داخل شقة سكنية في أحد الأحياء ، استغلها عدد من العمالة المخالفين لبيعها في الأسواق .

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح عراقي ، أن البلديه تقوم بتكثيف جولاتها الرقابية على كافة المواقع والأحياء السكنية لرصد ومتابعة مثل هذه المخالفات التي تشكل خطرا على الصحة العامة ، مشيرا الى أن المراقبون لاحظوا وجود الموقع العشوائي اثناء الجولات الميدانية التي ينفذونها في المنطقة ، بالإضافة الى رصد وجود عدد كبير من العمالة المخالفين في الموقع .

وأشار الى أنه تم رصد العديد من المخالفات الصحية والتشغيلية داخل الموقع ، فضلا عن كونه غير مخصص لهذا الغرض وغير مرخص نظامياً وتمت مصادرة كافة محتويات الموقع والتي شملت عدد (2) ثلاجة وعدد(5) أجهزة منوعة شملت ميكرويف وسخان وفرن كبير وغيرها ، وكمية من أواني وادوات الطبخ ، كما تمت مصادرة كمية من المواد الغذائية المجهزة للطبخ شملت حوالي (60) كيلو خلطات كيك وعجينة السنبلة و(62) قطعة كيك مجهولة المصدر و(34) كيس خلطة وافل مجهول المصدر ومنتهية الصلاحية و(35) علبة حليب و(7) كرتون زبدة كبير الحجم و(80) كيس دقيق و(14) جالون زيت و(11) علبة ملح و(60) معلبات كاكو وقهوة ونشأ وباكنبودر وغيرها .

وأكد المهندس ممدوح عراقي بإن البلدية لن تتوانى عن إغلاق أي مواقع مخالفة وغير نظامية،من خلال المتابعة المستمرة لهذه الأماكن والقضاء على مثل هذه المخالفات والتأكد من نظامية مواقع بيع وتداول المواد الغذائية ، وذلك حرصا على صحتة وسلامة المستهلكين وتأمين الأجواء الصحية الآمنة لهم .

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