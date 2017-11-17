كلية الملك فهد الأمنية تستقبل وفداً من قادة المدارس ومشرفي القيادة المدرسية بمنطقة الرياض

متابعات_فجر

استقبلت كلية الملك فهد الأمنية وفداً من قادة المدارس ومشرفي القيادة المدرسية بمنطقة الرياض،ضمن توجه الكلية بالاهتمام بالتعليم ومساندة مناسباته المعرفية الهادفة والرقي بكفاءات أبنائه المعول عليهم في نهضة الوطن.

واشتملت هذه الزيارة على عرض فيلم وثائقي عن الكلية، وكذلك زيارة لمكتبة الملك سلمان الأمنية، كما اطلع الزائرين على عدداً من الأجنحة التعليمية واستمعوا لشرح موجز من المختصين في كل جناح وهي جناح الطب الشرعي وجناح المخدرات وجناح تحقيق الشخصية ومعمل (DNA) وجناح الدليل الرقمي.

كما اشتملت الجولة على زيارة الإدارة العامة لبرنامج بكالوريوس العلوم للدراسات الأمنية ومركز الدراسات والبحوث،.

عقب ذلك قدم مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء سعد بن عبدالله الخليوي للوفد الزائر الهدايا التذكارية ، معرباً عن سعادته بزيارتهم للكلية متمنياً لهم الفائدة مما شاهدوه واستمعوا له .