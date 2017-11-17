رونالدو ردا على الانتقادات “لا يزال هناك الكثير من المباريات”

متابعات-فجر:

أكد المهاجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، الذي رزق بمولوده الرابع في الأيام الأخيرة، أنه يريد أن يكون لديه 7 أولاد، وأن يفوز بالكرة الذهبية مرات أخرى، مؤكدا أنه لا يزال هناك الكثير من المباريات، ردا على الانتقادات التي يواجهها حاليا.

وقال رونالدو لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “أنا سعيد وأشعر أني بحالة جيدة.. نحن فقط في بداية الموسم ولا يزال هناك الكثير من المباريات، يجب أن أكون هادئا وأن أستمر في العمل، لأنه يمكننا بكل تأكيد أن نجعل الأمور أفضل”.

وحول بداية الموسم الحالي، قال: “إنها جيدة، ليست مثالية لكنها جيدة، أنا سعيد، فقدنا بعض النقاط في الليجا ولكن في دوري الأبطال نحن على ما يرام”.

ونشرت الجريدة الفرنسية اليوم، جزء من المقابلة التي أجرتها مع “الدون” البرتغالي، موضحة أنها ستنشر كاملة في نسخة الغد.

وأوضح كريستيانو، أنه ليس مذنبا حين ترفض الكرة الدخول إلى المرمى، مضيفا أن ذلك لن يمنعه من مواصلة العمل على نفس الوتيرة، وأن يكون لديه نفس القيم في العمل.

وأردف :”أنا لا أنتقد الذين يسألون عن قلة تسجيلي للأهداف، ما هو غريب ما يحدث في المنزل، عندما لا أسجل والدتي وابني وأختي وأخي كلهم يطلبون مني ذلك، ويقولون ماذا يحدث لك”.

وتابع: “ستتغير الأمور وأنا لست قلقا، بل الناس.. مررت بنفس الشيء في نفس الفترة منذ موسمين، وكذلك الموسم الماضي”.

وأكد البرتغالي، صاحب الـ32 عاما: “أحيانا أكون محبطا مما أفعله خلال مباراة ما، وبعد اللقاء أقول لنفسي أنه يمكنني أن تكون أفضل من هذا، ولكن حين أعود للمنزل وأقابل عائلتي وأصدقائي يتغير كل شيء”.

وأجريت المقابلة قبل قليل من قدوم مولوده الرابع يوم الأحد الماضي، آلانا مارتينا، وهي أول ابنة له من رفيقته الإسبانية الحالية، جورجينا رودريجيز، بعد أن كان قد رزق بثلاثة أولاد هم: كريستيانو جونيور (7 أعوام) وإيفا وماتيو (توأم) وعمرهما بضعة أشهر.

وأكمل: “أنا سعيد جدًا أن أكون محاطا بتلك العائلة، أحب هؤلاء الأطفال، سأخبرك شيئًا واحدًا، بالنسبة لي الحياة بدون أطفال لا تعني شيئًا، أريد سبعة أطفال والكثير من الكرات الذهبية”.

وعن قوة فريق باريس سان جيرمان، أضاف: “أنا لا أخاف من باريس، نحن أبطال أوروبا لسنتين على التوالي، يجب علينا أن نحترم ذلك، أعتقد أننا أظهرنا أننا على مستوى جيد من الاستعداد عندما احتجنا لذلك”.

وعن طموحاته، واصل رونالدو: “بينما ألعب سأحاول كسب كل ما يمكنني الفوز به، الآن حلمي هو الكرة الذهبية الخامسة، وربما في العام المقبل سأذهب وأبحث عن واحدة أخرى”.

أما عن مدربه الفرنسي زيدان، قال :”إنه مثلي، ليس قلقًا على الإطلاق”.