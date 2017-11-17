مسؤول: أمريكا تريد عهدًا جديدًا في زيمبابوي

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قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية بالإنابة دونالد ياماموتو، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة ترغب في أن تشهد زيمبابوي عهدًا جديدًا، مما يعني ضمنيًا مطالبة الرئيس روبرت موجابي الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة بالتنحي مع تصاعد أزمة سياسية. وتشير تصريحات ياماموتو على الأرجح إلى رفض فكرة بقاء موجابي الذي يحكم زيمبابوي منذ 37 عامًا في دور انتقالي أو شرفي.

وقال ياماموتو في مقابلة “إنه انتقال لعهد جديد لزيمبابوي. هذا ما ننشده حقًا”. واستولى الجيش في زيمبابوي على السلطة هذا الأسبوع في خطوة تهدف على الأرجح إلى منع موجابي (93 عاما) من تسليم السلطة لزوجته. لكن موجابي لم يعلن استقالته كما لم يتم عزله رسميًا، ونشرت وسائل الإعلام صورًا له أمس وهو يصافح قائد الجيش الجنرال كونستانتينو تشيوينجا. ووصف ياماموتو الوضع في زيمبابوي بأنه “مائع للغاية”.

وكان ياماموتو يتحدث على هامش اجتماع مع مسؤولين من الاتحاد الإفريقي في وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن. ولم تقدم الولايات المتحدة أي مساعدات لحكومة زيمبابوي منذ سنوات عدة لكنها تقدم مساعدات تنمية للمنظمات غير الحكومية خاصة العاملة في مجال الرعاية الصحية.