البنتاغون ينشر ثلاثة آلاف جندي أميركي إضافي بأفغانستان

متابعات_فجر

أعلن البنتاغون أمس الخميس، نشر زهاء ثلاثة آلاف جندي أميركي إضافي في أفغانستان طبقًا لاستراتيجية الرئيس دونالد ترامب الجديدة لهذا البلد.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية تُقدّر عديد القوات الأميركية في أفغانستان بأحد عشر ألفًا. غير أنّ البيت الأبيض وافق على إرسال مزيد من التعزيزات بطلب من الجنرال الأميركي جون نيكلسون قائد قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان.

وقال الجنرال الأميركي كينيث ماكنزي “انتهينا للتو من إرسال تعزيزات إلى أفغانستان”.

وأضاف “العدد الجديد (للقوات الأميركية) في أفغانستان بات يبلغ بالتالي زهاء 14 ألفًا”. وستُكلّف القوات الإضافية تدريب الجيش الأفغاني ومساعدته في كفاحه ضد حركة طالبان.