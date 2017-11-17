وفاة 7 وإصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم مروع على طريق الحجرة بمنطقة الباحة

متابعات – فجر :

أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، أنه وقع حادث تصادم على طريق الجائزة بأضم على طريق الحجرة، وأضاف أنه نتج عن الحادث سبع حالات وفاة وخمس إصابات، مشيراً إلى ان حالتين حرجة نقلت مع فرقة الحجرة وحالتين نقلت مع فرقة اضم وحالة متوسطة نقلت مع فرقة أخرى تتبع لمركز إسعاف أضم.

وبين الزهراني أنه تم التعامل مع الإصابات بالموقع اسعافياً وبعد ذلك تم نقل المصابين لمستشفى اضم، مؤكداً ان مجموع حالات الوفاة قد بلغ 7 حالات، وأفاد بأن عدد الفرق الإسعافية المشاركة بلغ 7 فرق إسعافية من هيئة الهلال الأحمر.