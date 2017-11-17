الأستاذ فيصل العبدالكريم يرزق بمولودة

متابعات – فجر :

رزق الأستاذ فيصل العبدالكريم، اليوم الخميس ب”ميرا”.جعلها الله من مواليد السعادة ومن الصالحين البارين بوالديهم . وتتقدم أسرة صحيفة “فجر” بتهنئة على المولودة وتسأل الله أن يمتعها ووالدتها بالصحة والعافية وأن يقر عيني والديها بها .