الأستاذ فيصل العبدالكريم يرزق بمولودة

متابعات – فجر :
رزق الأستاذ فيصل العبدالكريم، اليوم الخميس ب”ميرا”.جعلها الله من مواليد السعادة ومن الصالحين البارين بوالديهم . وتتقدم أسرة صحيفة “فجر” بتهنئة على المولودة وتسأل الله أن يمتعها ووالدتها بالصحة والعافية وأن يقر عيني والديها بها .
متابعات – فجر :
رزق الأستاذ فيصل العبدالكريم، اليوم الخميس ب”ميرا”.جعلها الله من مواليد السعادة ومن الصالحين البارين بوالديهم . وتتقدم أسرة صحيفة “فجر” بتهنئة على المولودة وتسأل الله أن يمتعها ووالدتها بالصحة والعافية وأن يقر عيني والديها بها .
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