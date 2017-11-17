إحباط محاولة تهريب أكثر من 50 ألف حبة محظورة بمحافظة “طريف”

متابعات – فجر :

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات في محافظة طريف بالحدود الشمالية، من إحباط محاولة تهريب أكثر من 50 ألف حبة مخدرة محظورة، كما قبضت على 7 متورطين في عملية التهريب.

وأكدت إدارة مكافحة المخدرات، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مكافحة المخدرات بالحدود الشمالية (طريف) تتمكن من القبض على خلية مكونة من 7 أشخاص وبحوزتهم 51250 حبة من الحبوب المحظورة”.

وفي وقت سابق، تمكنت مكافحة المخدرات في الرياض من القبض على خلية تهريب واستقبال مكونة من 3 أشخاص وبحوزتهم 70 ألف حبة من الحبوب المحظورة.