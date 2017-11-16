وزير التجارة يطلق شركة “بيان للمعلومات الائتمانية” ومنتجاتها

متابعات – فجر :

أطلق معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم ، شركة “بيان للمعلومات الائتمانية” كأول مقدم للمعلومات الائتمانية المتكاملة لقطاع الأعمال في المملكة والمتخصصة في تقديم تقارير محلية ودولية وأنظمة المخاطر الائتمانية تحقيقا لرؤية 2030، بحضور أكثر من 500 مشارك من أصحاب المعالي وممثلي البنوك والمؤسسات التمويلية والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العاملة بالمملكة .

وأكد معاليه خلال الحفل أهمية الدور المنتظر التي تقوم به “بيان” في توفير منصة موحدة متكاملة للمعلومات التجارية والائتمانية والمالية ولأول مرة معلومات البيع بالآجل في منطقة الخليج بالإضافة إلى برامج المخاطر الذكية وأدوات التحليل التي تسهم في توفير معلومات محدثة ودقيقة بناء على مصادر موثوقة ووفقا لنظام المعلومات الائتمانية بهدف توفير كافة الخيارات لمتخذي القرارات المالية والاستثمارية والائتمانية من الشركات وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوجه الخصوص.

وأوضح معاليه أن انطلاقة الشركة أتت لأغراض تخدم الاقتصاد السعودي أهمها دعم نمو المنشآت المتوسطة والصغيرة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاعين المالي والتجاري في المملكة استناداً على مبدأ تعزيز الثقة والشفافية في التعاملات التجارية من خلال تحسين كفاءة التعاملات للتجارة البينية بالآجل في المملكة التي تعد الأعلى في مجموعة العشرين مع عدم وجود جهة موثوقة تحفظ الحقوق وتكشف المخاطر بالإضافة إلى زيادة حجم تغطية المعلومات الائتمانية حيث أن هناك ضعف في تغطية معلومات المنشآت الصغيرة والمتوسطة الائتمانية التي

لا تتعدى 6% في الوقت الراهن مما أضعف الثقة في تلك المنشآت من قبل الممولين والبائعين .

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة بيان محمد اليوسف أنه من المقرر أن يكون لتقارير “بيان” التي تغطي أكثر من 1.2 مليون سجل تجاري وأكثر من 80 ألف قائمة مالية مدققة” دور بارز في تسهيل حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل والشراء بالآجل ، من خلال توفير معلومات ائتمانية متكاملة عن أكثر من 100 ألف منشأة – بزيادة بنسبة 100% لكمية المعلومات المتوفرة حالياً – ومدعومة بمتوسطات الأسواق مما يسهل عملية قياس المخاطر والتحليلات والمقارنات بالإضافة إلى التقارير الدولية التي تغطي أكثر من 200 مليون منشأة تجارية في أكثر من 190 دولة دعما للتصدير.

وأفاد أن الشركة اعتمدت منصة ذكية موحدة تم تطويرها باستخدام أحدث الأنظمة التقنية عالمياً وبأعلى معايير الحماية مما يمكنها من تحقيق رؤيتها الطموحة التي تتمثل في أن تكون الشركة الرائدة في مجال تقديم المعلومات الائتمانية لقطاع الأعمال وأن تساعد عملاؤها على اتخاذ قرارتهم الائتمانية على بيّنة.

مما يذكر أن ” بيان ” هي شركة معلومات ائتمانية تعد أول شركة ائتمانية متكاملة عالمياً في معلومات الأعمال تم ترخيصها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودية وتأسست بقرار من معالي وزير التجارة والاستثمار كشركة مساهمة مغلقة برأس مال 100 مليون ريال سعودي، وتعود ملكيتها لمجموعة من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الخاص والحكومي وهم: شركة ثقة، وشركة تكامل، وبنك البلاد، وبنك الانماء وبنك الخليج الدولي.

ويتوقع أن تخلق ” بيان ” بيئة أعمال مرنة للاقتصاد السعودي مما يرفع مستوى تصنيف المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الدولي والمؤشرات المتعلقة بمستوى الشفافية ومؤشرات سهولة الحصول التمويل , كما سيكون لها دور فعال في رفع مستوى التصدير وجذب الاستثمارات الخارجية بشكل أكبر نظراً لوجود مرجعية موثقة لمعلومات الأعمال من إئتمان ومعلومات مالية.