الشباب يكمل جاهزيته للقاء الاتحاد

سامي بن عبيدالله – فجر

اختتم المدير الفني للفريق الأول بكرة القدم دانيال كارينيو عصر اليوم استعداداته على ملعب النادي الرديف، وذلك تأهباً لمواجهة الاتحاد يوم غدٍ الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي الممتاز.

من جهة اخرى اكتفى المدرب في حصتة التدريبية الأخيرة بتمارين إحماء وتسخين ولياقة خفيفة بقيادة مدرب اللياقة غونزاليس، عقب ذلك أجرى بعض التدريبات الفنية و التكتيكية اطمأن من خلالها على جاهزية الفريق للقاء وبعد نهاية المران غادر الفريق الى مدينة جدة .