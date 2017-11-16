“التجارة” تنفذ جولات تفتيشية للتحقق من التزام المنشآت ضمن مشاركتها في حملة “وطن بلا مخالف”

متابعات – فجر :

نفذت وزارة التجارة والاستثمار جولات تفتيشية على المنشآت التجارية في مختلف مناطق المملكة ، ضمن مشاركة الوزارة في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف”، وذلك للتحقق من نظامية أعمال المنشآت والتأكد من التزام العاملين لديها بأنظمة الإقامة والعمل، وضبط مخالفي أنظمة مكافحة الغش والتستر التجاري.

وأسفرت نتائج الحملة في يومها الأول عن إغلاق 14 منشأة غير مرخصة في الرياض نظير مزاولتها لأنشطة تجارية دون ترخيص، بالإضافة إلى هروب العاملين المخالفين لديها فور بدء الحملة التفتيشية.

واستدعت الوزارة ملاك 24 منشأة بالنظر لوجود شبهة تستر تجاري، حيث يتم سماع أقوالهم وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

وتجدد وزارة التجارة والاستثمار التأكيد لعموم المستثمرين في كافة القطاعات التجارية على عدم تشغيل الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل بأي شكل كان، والتدقيق في وثائق الوافدين والتأكد من عدم مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل عند التعامل معهم لأي سبب، إضافة إلى عدم إيواء أي مخالف لأنظمة الإقامة والعمل أو التستر عليه بأي شكل، وعدم السماح للوافد بالعمل لحسابه الخاص.

وتشدد الوزارة على عدم تهاون جميع الجهات المشاركة ضمن الحملة الشاملة “وطن بلا مخالف” في تطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت التجارية المشغلة لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ومعاقبة كل من يثبت قيامه بتشغيلهم أو نقلهم وإيوائهم.

يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار تشارك ضمن 19 جهة حكومية في تنفيذ الحملة على المخالفين، وتهدف الحملة إلى ضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم، حيث منحت وزارة الداخلية مخالفي نظام الإقامة والعمل في المملكة فرصة الاستفادة من الحملة ومغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم مع إعفائهم من الرسوم والغرامات والآثار المترتبة على بصمة “مرحل” وإمكانية العودة للعمل في المملكة بالطرق النظامية.