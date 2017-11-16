وزير الصحة: المباني المستأجرة ستنتهي خلال 6 سنوات.. وستشاهدونها بشكل مختلف

متابعات_فجر

أكد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة حرص الوزارة على تقديم خدمة صحية متميزة، خاصة وأن مراكز الرعاية الصحية تتميز بقربها من الناس وتقديم خدمة سريعة، وستكون محورا كبيرا في تطوير الخدمات الصحية بوزارة الصحة خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال تدشين وافتتاحه اليوم، نماذج التصميم الجديد لمراكز الرعاية الصحية الأولية الجديدة داخل الأحياء في حي السليمانية، الوادي، الخليج، المربع، المنصورة، أن هذه المراكز مراكز نموذجية وسيتم إعادة وتأهيل كل المراكز التي تتبع للوزارة المبنية حديثاً بنماذج مشابهة، كذلك بناء مراكز جديدة فالوزارة لديها 2400 مركز ولو إستطعنا بناء وإنجاز 200 مركز في السنة وهذا يعد عدد كبيراً جدا من حيث التمويل وإيجاد مهندسين ومتابعتها فإننا نستطيع أن ننجز جميع المراكز من المستأجرة إلى مملوكة بهذا الرقي والتطوير في غضون 6 سنوات بحكم الأعداد الكبيرة جداً على مستوى المملكة .

وأبان معاليه نحن لا نتحدث فقط عن المباني ولكن نتحدث عن تشغيل هذه المباني وإحترافية الخدمة والرقي بها وهي جزء من المنظومة التي نعمل عليها وبلا شك فإن هذا التطوير يحتاج إلى الوقت ومجموعة سنوات نظراً لضخامة العمل، ولكن مع مرور الوقت سترون مثل هذه المراكز وأفضل بإذن الله . وفي كل عام سترون عمل أفضل من سابقه، موضحا أن مراكز الرعاية الصحية الأولية يعمل بها أطباء أسرة متخصصين والذين ينظرون الى الحالات المرضية التي تصيب الناس بكثرة ويقيمون الحالات التي تحتاج إلى نقل إلى المستشفيات في تخصص محدد لذا فهم خط الدفاع الأول وهم من يساهمون في تقديم وصرف العلاج في فترة قصيرة وهو الأسلوب المتعارف عليه في جميع انحاء العالم.

وأشار معاليه إلى أن طب الأسرة هو من التخصصات المهمة جداً والتي تعاني الصحة من نقص فيها وهي ما ستكون محور الخدمة في الفترة القادمة، حيث أن أطباء الاسرة يقومون بدور رئيسي، وفي الدول المتقدمة نشاهد لهم دور محوري لتقديم خدمات متكاملة لأفراد المجتمع .

يُذكر أن وزارة الصحة تشهد حراكاً واسعاً في سبيل تحسين وتطوير خدماتها الصحية والعلاجية والتي تعد مراكز الرعاية الصحية الأولية واحدة من أهمها، حيث تدخل مرحلة جديدة، ويعتبر إفتتاح نماذج المراكز الصحية الجديدة في حي السليمانية، والوادي، والخليج، والمربع، المنصورة بداية لمنظومة مبادرة إصلاح وإعادة هيكلة الرعاية الأولية، وهي إحدى أهم مبادرات تحول القطاع الصحي .

وستقدم هذه المراكز بحلتها الجديدة كافة خدماتها الوقائية والصحية والمجتمعية مع تطبيق كافة معايير الجودة الطبية (سباهي )، وسيكون من خدماته العيادات الاستشارية والعيادات النفسية الأولية، وباقي الخدمات الأخرى من تطعيمات ورعاية أمومة وطب أسرة وكافة خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مع مشاركة مجتمعية من الحي بتشكيل مجلس الأهالي للمشاركة في تخطيط الخدمات الصحية، وسيضم مركزاً تدريبياً لزمالة طب الأسرة مع تطبيق ملف الكتروني موحد، وتمتاز هذه المراكز الحديثة باستخدام الطابع المعماري الحديث بطراز متميز، وكذلك الإهتمام بتوفير وسائل السلامة اللازمة، علماً أنه جاري حالياً البدء بمرحلة الميغا سنتر (المراكز الكبيرة) وفق الهوية المعتمدة من بيئة العمل بوزارة الصحة.

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