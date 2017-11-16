ضبط 1052 مخالفاً في اليوم الأول لحملة “وطن بلا مخالف” بعسير

متابعات_فجر

نفذت اللجنة الأمنية المكلفة بضبط المخالفين لأنظمة العمل والإقامة في منطقة عسير خلال جولاتها الميدانية على محافظات ومراكز المنطقة أمس، حملة أسفرت عن ضبط 1052 مخالفاً ومطلوباً في قضايا جنائية وحقوقية ومخدرات.

وحررت الجهات المشاركة في الحملة أكثر من 1469 مخالفة مرورية، وحجزت 39 سيارة مخالفة، كما ضبطت 3 أسلحة نارية غير مرخصة و28 عياراً حياً، بالإضافة إلى مصادرة أصناف متعددة من الممنوعات شملت 206 حبات مخدرة، و122 قارورة من العرق المسكر، و 9 براميل من العرق، و1348 حزمة قات.

وفي ذات السياق ، عقد مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي رئيس اللجنة الأمنية، المشرف على حملة “وطن بلا مخالف” اليوم ، اجتماعاً بأعضاء الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الحملة الأمنية لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مستعرضاً أبرز المهام والمسئوليات المناطة بكل جهة، والرؤية، والرسالة والأهداف التي من أجلها صدرت التوجيهات بتنفيذ هذه الحملة.

وأكد اللواء القرزعي أن الحملة مستمرة بمشاركة جميع الجهات الأمنية، لتشمل جميع محافظات ومراكز وقرى المنطقة وفق آليات مخطط لها، للخروج بأفضل النتائج وتحقيق الأهداف المرجوة منها، داعياً الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وعدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التعامل معهم أو تقديم الدعم لهم ، تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات التي ستطبق على جميع الأطراف دون استثناء .

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