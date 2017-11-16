صحة بيشة تواصل فعاليات توعوية في إطار يوم السكر العالمي

بيشة-فجر:

تواصل صحة بيشة ممثلة في الصحة العامة فعاليات توعوية في إطار يوم السكر العالمي 2017م والذي يقام هذا العام تحت شعار (المرأة والسكري ) .

وقد حضر المساعد للصحة العامة بصحة بيشة احتفالات مراكز القطاع الصحي الشمالي ( مركز صحي الديلمي -العطف- الرقيطاء) كما شاركة لجنة أصدقاء الصحة في مركز صحي الديلمي ومدرسة فيصل بن تركي بالديلمي في الفعاليات وصاحبها معرض صحي يحتوي علي وسائل تثقفية ..

وقام د /عبدالعزيز الشهراني المساعد للصحة العامة بتسليم الشهادات والهدايا علي المشاركين في احتفالات مركز صحي الديلمي وفي نفس السياق احتفل مركز صحي العطف باليوم العالمي للسكر ..

كما كان لمركز صحي شديق مشاركة تمثلت بقيام فريق صحي من المركز بالقاء محاضرة توعوية مساء أمس في مدرسة شديق لتحفيظ القران لكبار السن. وكان تجاوب الحضور جيد وتم فتح المجال لطرح الأسئلة والإجابة عليها مما كان لها أكبر الأثر علي منسوبي المدرسة معلمين وطلاب.