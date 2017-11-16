وزير الصحة يدشن التصميم الجديد للمراكز الصحية

متابعات_فجر

دشن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، صباح اليوم، التصميمَ الجديد لمراكز الرعاية الصحية الأولية داخل الأحياء.

وافتتح الوزير، اليوم، خمسةَ مراكز للرعاية الصحية الأولية بالرياض، تم تصميمها بالشكل الجديد؛ وهي : (السليمانية، الخليج، الوادي، المنصورة، المربع ).

وطوّرت الوزارة الشكلَ الخارجي والداخلي لهذه المراكز؛ حيث تم تصميم المباني بشكل مميز؛ فيما تم تطوير مكاتب الموظفين وصالات الانتظار، وتدشين غرف ألعاب للأطفال، وتطوير جميع أقسام تلك المراكز ضِمن جهود الوزارة لتطوير بيئة العمل والخدمات المقدمة لزوار القطاعات الصحية.