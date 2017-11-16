إنقاذ ثلاثة أشخاص كوريين شماليين انقلب قاربهم في بحر اليابان

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أنقذ حرس السواحل الياباني ثلاثة رجال قالوا إنهم من كوريا الشمالية من قارب انقلب في بحر اليابان.

ونقلت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء اليوم الخميس، عن مسؤولين بحرس السواحل، أن سفينة دورية يابانية وصلت إلى الرجال الثلاثة على متن القارب الخشبي المقلوب ظهر أمس على بعد 360 كيلو متر قبالة شبه جزيرة نوتو بعد أن رصدتهم طائرة عسكرية يابانية.

وأبلغ الرجال الثلاثة مسؤولي حرس السواحل أنهم كانوا في طريق عودتهم إلى كوريا الشمالية برفقة 13 آخرين، بعد الصيد في منطقة خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان.

وأضافت “كيودو” أن حرس السواحل الياباني يبحث عن باقي الأشخاص الذين كانوا على متن القارب في محيط المنطقة.