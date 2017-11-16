الداخلية البحرينية تعلن القبض على أحد العناصر الإرهابية

متابعات – فجر :

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية القبض على أحد العناصر الإرهابية الخطرة فيما هرب شريكه الثاني إلى إيران بعد تنفيذهما التفجير الإرهابي بحافلة لنقل الشرطة بتاريخ 27 أكتوبر 2017 مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة تسعة آخرين.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الداخلية البحرينية : إن الاثنين عملا ضمن خلية إرهابية ، خططت وأعدت ونفذت سلسلة من الأعمال الإرهابية، وهي مرتبطة بعناصر إرهابية هاربة وموجودة في إيران وتجمعها صلات وثيقة مع الحرس الثوري الإيراني، وأسهم الكشف عن هذه الخلية الإرهابية، في إحباط مخطط كبير كان يستهدف شخصيات عامة في البحرين بالإضافة إلى 3 مواقع لأنابيب النفط، وذلك بعد أن قامت المجموعة برصدها والشروع في تجهيز العبوات الناسفة لاستخدامها في تنفيذ هذا المخطط الآثم.

وأضافت أن عناصر الخلية الإرهابية تلقوا تدريبات مكثفة في معسكرات الحرس الثوري الإيراني على استخدام وتصنيع المواد المتفجرة والأسلحة النارية بجانب توفير الدعم والتمويل المادي واللوجستي، عن طريق عناصر إرهابية هاربة وموجودة في إيران، حيث سافر أعضاء الخلية في أكتوبر 2011 برًا إلى سوريا ومنها إلى إيران من دون ختم جوازات السفر في المنافذ السورية والإيرانية ، كما قاموا بالسفر إلى إيران مرة أخرى في يوليو من العام 2017