الهيئة : إجراءات إيقاف الكويكبي سليمة

فيصل الخليل – فجر :

أصدرت الهيئة العامة للرياضة بياناً قبل قليل أكدت فيه أن الاجراءات المتبعه في إتخاذ قرار إيقاف لاعب نادي الوحده السابق علاء الكويكبي سليمه وأنه يوجد إقرار خطي من اللاعب بإعترافه بتناوله مواد محظورة.