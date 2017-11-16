انطلاق المرحلة الثانية من الحملة الوطنية الشاملة “وطن بلا مخالف” في الطائف

متابعات – فجر :

انطلقت اليوم بمحافظة الطائف المرحلة الثانية من الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بعنوان “وطن .. بلا مخالف ” ، بحضور مدير شرطة المحافظة المكلف العميد مطلق سعود العتيبي ، بمشاركة الجهات الأمنية والحكومية ذات العلاقة، وذلك بمقر إدارة الضبط الإداري بالمحافظة .

وقسمت الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل محافظة الطائف إلى خمسة أقسام.

وأوضح مدير شرطة الطائف أن الحملة الوطنية الشاملة أنهت كافة الترتيبات والتجهيزات الأمنية اللازمة لتنفيذ أعمالها الميدانية، من خلال التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المشاركة بها وتحديد إجراءات ومهام الضبط والمتابعة في محافظة الطائف وجميع المراكز التابعة لها، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنصوص عليها بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل والتعامل معهم أو تقديم الدعم لهم تجنباً لوقوعهم تحت طائلة العقوبات والإجراءات النظامية.