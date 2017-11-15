تحت شعار “لا تنتظر السكري”.. “الصحة” تُطلق حملة للتوعية بالمرض و مستشفى “الخاصرة العام” تشارك بفاعلية

الرياض – فجر

أطلقت “الصحة” حملة للتوعية بمرض السكري تحت شعار “لا تنتظر السكري” ، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للسكري الذي يقام بتاريخ 14 نوفمبر من كل عام، وتهدف الحملة إلى التعريف بمرض السكري النوع الثاني وكيفية الوقاية منه.

وشارك مستشفى الخاصرة العام ممثلاً بقسم العلاقات العامة والتوعية والتثقيف الصحي بمعرض توعوي خلال افتتاح فعاليات اليوم العالمي لمرض السكري والمقام في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ، بإشراف من رئيس قسم العلاقات العامة سليمان الجويسر والطبيب عمرو الزين ، وبمتابعة ودعم من مدير المستشفى الأخصائي تركي حنس العصيمي.

واشتمل المعرض على ركن توعوي عن مخاطر داء السكري وأنواعه وطرق علاجه، وفحص عشوائي لزوار المعرض ، الجدير بالذكر أن الفعاليات مستمرة لمدة شهر ابتداءً من تاريخ 14نوفمبر تحت عنوان “المرأة والسكري ، #لاتنتظر_السكري”، وسيتم تفعيلها في جميع مستشفيات المنطقة ، والمدارس والجامعات والمراكز التجارية

ومن جهته قدم العصيمي شكره وتقديره لسعادة مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الرياض ومساعده للخدمات العلاجيه و مدير الصحة العامة على مايقدمونه من جهود مستمرة لتقديم أفضل الخدمات الصحية لأجل مكافحة داء السكري .