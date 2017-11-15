عضو كونغرس يقدم لائحة اتهام ضد ترمب ويطالب بعزله

وكالات – فجر

تقدم نائب ديموقراطي الأربعاء بلائحة اتهام ضد الرئيس الامريكي دونالد ترمب مطالبا بعزله، قائلا إن السلوك غير القانوني للرئيس بما في ذلك اعاقته للعدالة، يشكل ارضية لازاحته. وقال عضو الكونغرس ستيف كوهين عن ولاية تينيسي للصحافيين، بعد الكشف عن خمسة اتهامات ضد ترمب نحن ندعو المجلس للبدء بجلسات العزل فورا.

ويدعم هذه اللائحة خمسة نواب، وقال كوهين إن هناك أكثر من عشرة آخرين سيوقعون قريبا.

وبموجب قوانين الكونغرس يتطلب عزل الرئيس موافقة الغالبية في المجلس المكون من 435 عضوا.

ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب ويشغلون 46 مقعدا أكثر من الديموقراطيين، لذا فان فرصة التصويت او عقد جلسة استماع للرئيس معدومة حتى الآن.