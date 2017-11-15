بالصور.. ”شرطة الباحة” تُنفّذ حملاتها الأمنية لـ ” وطن بلا مخالف “

الباحة – فجر

باشرت شرطة منطقة الباحة تنفيذ حملاتها الأمنية الميدانية للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” .

ووفقاً للناطق الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد فقد أُتخذت كافة الترتيبات والتجهيزات الأمنية اللازمة للبدء بتنفيذ مباشرة أعمال هذه الحملات الميدانية ، وذلك بتنسيقٍ مشترك مع الجهات ذات العلاقة الأمنية والمدنية ، حيث أستهدفت عمليات الضبط والمتابعة لهذه الحملة مدينة الباحة وعموم محافظات ومراكز المنطقة .

ونتج عن هذه الحملة الوطنية الشاملة ضبط عدد ( ٣٣٤ ) وافد مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وسوف يتم تطبيق الإجراءات اللازمة بحقهم .

داعياً لأهمية الإلتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص والمتمثلة في عدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التعامل معهم أو تقديم الدعم لهم ، تجنباً للمساءلة القانونية والوقوع تحت طائلة العقوبات المقرره لتلك المخالفات والتجاوزات والتي سوف تطبق على جميع الأطراف دون استثناء وبكل حزم .