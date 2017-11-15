بالفيديو.. مستشار وزير العدل يوضح توجه الوزارة في توظيف السعوديات

الرياض -فجر

أوضح عبدالعزيز الناصر مستشار معالي وزير العدل لنشرة الرابعة على قناة العربية أنّ وزارته تعمل بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية على تحديد الاحتياج الفعلي من النساء السعوديات لشغل الوظائف بها والتي جرى الإعلان عنها بالامس، ولأوّل مرة في تاريخ الوزارة.

يأتي ذلك بعد أن وجّه معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بفتح المجال للمرأة السعودية بالعمل بوزارة العدل في ٤ مجالات.

وقال الناصر: “هناك احتياجٌ كبير لعمل المرأة في المحاكم والدوائر القضائية وكتابات العدل لخدمة المستفيدات من القطاعات العدلية، ووزارة العدل ستعمل مع وزارة الخدمة المدنية على استيفاء المتطلّبات خلال الاسبوع المقبل، من أجل تحديد الاحتياج في الخمس مدن التي أُعلن عنها.

وأكد أنّ قرار وزير العدل بإتاحة الفرصة للمرأة بالعمل في القطاعات العدلية بدأ بالنفاذ حين إعلانه بالأمس، والجهات التنفيذية والإدارية في وزارة العدل تعمل على اتخاذ اللازم من الترتيبات لاستقبال طالبات الوظائف عبر الموقع الالكتروني في الوقت المعلن.

وأشار إلى أن الموظفات السعوديات في وزارة العدل سيخضعن لتدريب مستمر على كافّة الأنظمة العدلية والتقنيات المتاحة في الوزارة.

يذكر أن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وجّه بالامس، بفتح مجال التوظيف أمام السعوديات في الوزارة للعمل في 4 مجالات وظيفية، حيث سيتم فتح مجال التقديم على الفرص الوظيفية يوم الأحد الموافق 8 ربيع الأول 1439هـ.

وللمرة الأولى في تاريخ وزارة العدل ستعمل السعوديات فيها رسمياً، على وظائف نسوية شاغرة بالمرتبة الثامنة تحت مسمى (باحثة اجتماعية، وباحثة شرعية، وباحثة قانونية، ومساعدة إدارية) وذلك عن طريق المسابقات الوظيفية للحاصلات على درجة الماجستير في التخصصات الشرعية والقانونية والاجتماعية والإدارية.

وذكرت الوزارة أن التقدم على هذه الفرص الوظيفية سيكون عن طريق موقع الوزارة على شبكة الانترنت www.moj.gov.sa اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8/3/1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 12/3/1439هـ، حيث سيكون التوظيف في الرياض ومكة وجدة والدمام والمدينة المنورة.

وأكد معالي الدكتور وليد الصمعاني أن وزارة العدل حرصت على فتح باب التوظيف للمرأة السعودية لما لها من أهمية بالغة في تسهيل تقديم الخدمة للمستفيدات في المجالات القضائية والتوثيقية، منوهاً بما تحققه المرأة السعودية من نجاحات مميزة وإيجابية في مختلف المجالات.

يشار إلى أن المجالات التي ستعمل فيها المرشحات للوظائف في الأقسام النسائية في المحاكم وكتابات العدل هي: وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى استحداث أقسام مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها.

وكان بين السياسات التي أبرزتها رؤية السعودية 2030 وعملت برامجها على تطبيقها تمكين الشباب والمرأة في الوظائف المختلفة، وفق المنطلقات الشرعية والنظامية التي ترعاها القيادة الرشيدة.