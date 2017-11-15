اختتام فعاليات تمرين “اليرموك 2” بين القوات البرية السعودية الأردنية

متابعات_فجر

اختتمت، اليوم فعاليات تمرين ( اليرموك 2 ) المشترك بين القوات البرية السعودية والقوات البرية الأردنية، بحضور قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن فهد بن عبدالله المطير، وعدد من كبار الضباط وقادة التمرين.

وأعرب قائد المنطقة الشمالية اللواء فهد المطير في كلمة له خلال حفل الاختتام عن خالص الشكر والامتنان للأشقاء في الأردن للحفاوة والترحيب وحسن الضيافة، مثمنا الجهود المبذولة من قبل الأشقاء وحرصهم على توفير جميع الامكانيات لانجاح هذا التمرين.

كما أشاد اللواء المطير بالقوات المشاركة في التمرين، مؤكداً ان هذه التمارين المشتركة مع الأشقاء تأتي من أجل الوصول الى أقصى درجات الجاهزية.

من جانبه رحب قائد المنطقة العسكرية الشمالية العميد الركن غازي السرحان في كلمته بالمشاركين في التمرين في بلدهم الثاني، مؤكدا أهمية التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة لتبادل الخبرات ورفع الكفاءة القتالية.

وقد استمع الجميع الى ايجاز مفصل عن مراحل ومجريات التمرين، هذا وكان التمرين المشترك ( اليرموك 2 ) قد اشتمل على عدد من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية .

كما تضمن التمرين التخطيط لكيفية صد أي هجوم معاد للاستفادة من امكانيات مراكز القيادة والسيطرة المشتركة الأمر الذي يساهم في تحقيق أقصى استفادة من التدريب وصقل المهارات.

حيث يعد تمرين ( اليرموك 2 ) المشترك بين الجيش السعودي والجيش الأردني اهتمام الطرفين بعقد مثل هذه التمارين المشتركة التي تعكس الجهود المبذولة لتنمية التعاون العسكري المشترك بهدف تعزيز وتطوير مبدأ التعاون والتنسيق والتخطيط المشترك ورفع المستوى التدريبي والجاهزية القتالية.

Share 0 Share