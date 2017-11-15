الخدمة المدنية تدعو 4 مرشحين من الناجحين في مسابقة الأمن والسلامة

متابعات_فجر

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء (4) مواطنين ممن تقدموا لمسابقات وظيفية لوظائف الأمن والسلامة ، التي أعلن عنها في وقت سابق، وأجريت المسابقة بين المتقدمين وتم ترشيحهم على دفعات متوالية وحسب الأولوية في درجات المسابقة، حيث أدرجت أسماؤهم على قوائم الانتظار ويتم ترشيحهم حسب تسلسلهم في قائمة الانتظار فور تلقى الوزارة طلبات الجهات الحكومية في شغلها من خلال ما يتوفر لديها من شواغر أو مشغولة بغير المواطنين.

وطلبت الوزارة من الموضحة أسمائهم ( ناجي أحمد ناصر الشهراني فرع الوزارة بمنطقة الباحة، جلال سعيد إبراهيم الغمري فرع الوزارة بمنطقة الباحة، عايض نوار فالح الشهراني فرع الوزارة بمنطقة عسير، مانع حمدان صالح آل منصور فرع الوزارة بمنطقة نجران )، سرعة مراجعة الفروع التي تقدموا لها لاستكمال إجراءات ترشيحهم ابتداء من دوام يوم الأحد 01 / 03/ 1439هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 05 / 03 / 1439هـ، ومن لم يراجع يعد ذلك عدولاً منه عن الرغبة في التوظيف .