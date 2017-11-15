رئيس مجلس الشورى يستقبل السفير الإماراتي المعين لدى المملكة

متابعات_فجر

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس اليوم، الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المعين لدى المملكة .

وهنأ رئيس المجلس في مستهل اللقاء الشيخ شخبوط بن نهيان بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده لدى المملكة متمنياً له التوفيق في مهام عمله بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

وأكد معالي رئيس مجلس الشورى خلال اللقاء عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مختلف المجالات التي تنطلق من عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين خاصة فيما يتعلق بالتعاون بين مجلس الشورى والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي .

حضر اللقاء المتحدث الرسمي لمجلس الشورى الدكتور محمد المهنا, ومدير عام العلاقات العامة والمراسم في المجلس عمرو الماضي.

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