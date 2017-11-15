الاتحاد السعودي لرياضة الصم ينظم بطولة المملكة لكرة الطائرة

رياضة – فجر:

ينظم الاتحاد السعودي لرياضة الصم غداً الخميس بطولة المملكة لكرة الطائرة على ملاعب جامعة الملك سعود على مدى يومين بمشاركة الفرق المسجلة في البرنامج السنوي المعتمد للاتحاد من الرئيس العام للهيئة العامة للرياضة خلال الموسم الرياضي 1438-1439هـ والتي تمثل 24 مركز للصم في المملكة

وهي :” الرياض , الخرج , الدمام , الإحساء , القطيف , حفر الباطن , القصيم , حائل , الجوف , المدينة المنورة , تبوك , جدة , مكة المكرمة , الطائف ,بيشة , الباحة ,أبها , جازان , صامطة , محائل , نجران , ينبع , القريات , عرعر” .

وقدم رئيس مجلس ادارة الاتحاد السعودي لرياضة الصم الاستاذ سعيد بن محمد القحطاني شكره باسمه وباسم جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء أندية ومراكز الصم في المملكة الشكر الى معالي الرئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة معالى المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب الرئيس العام وجميع المسئولين في الهيئة واللجنة الاولمبية العربية السعودية على الدعم المتواصل لرياضة الصم في المملكة ، كما شكر جميع رؤساء مكاتب الهيئة ورؤساء نوادي ومراكز الصم في جميع المناطق والمحافظات على تعاونهم في تنفيذ وإنجاج البرنامج الزمني للصم في مواعيده كل عام متمنيا لجميع الفرق المشاركة التنافس الأخوي الشريف .