دي خيا ينصح مواطنة بالاستمرار في الدوري الإسباني

متابعات-فجر:

نصح دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، مواطنه كيبا أريزابالاجا، حامي عرين أتلتيك بيلباو، بالبقاء في الليجا، وعدم الرحيل إلى الدوري الإنجليزي.

وقال دي خيا في تصريحات نقلتها صحيفة “مترو” البريطانية اليوم الأربعاء: “عندما يُغادر لاعب إسباني الليجا، مثلما فعلت، فإنَّ الإعلام لا يهتم بالحديث عنه كثيرًا، ولا يسلطون الضوء عليه مقارنة بمن يلعب بالليجا”.

وأوضح: “نصيحتي لكيبا أن يبقى في أتلتيك بيلباو حتى يتمكن من التطور، والنضج، وهو حاليًا يتواجد في المكان الصحيح والمناسب له”.

وواصل: “عندما تدربت معه، أصبحت موقنًا بأنَّه لاعب من طراز رفيع، ولديه مستقبل كبير في انتظاره. أتمنى له التوفيق في مسيرته الكروية”.

كانت تقارير صحفية أشارت إلى رغبة آرسنال في الحصول على خدمات حارس أتلتيك بيلباو، كما يحاول ريال مدريد، إقناعه بالانضمام لقلعة “سانتياجو برنابيو” ليكون خليفة الكوستاريكي كيلور نافاس.

وعلق كيبا على هذه الشائعات بقوله: “لا أهتم بما يثار في سوق الانتقالات. كل ما أعرفه أنَّني لاعب لأتلتيك بيلباو ، والمنتخب الإسباني. لا أصب تركيزي سوى على المباريات المقبلة، وبذل أقصى جهدي مع الفريق والمنتخب”.