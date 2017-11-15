إنقاذ حياة ثلاثيني تعرض لإصابة في الرقبة بمستشفى عرعر

متابعات-فجر

تمكن فريق طبي بمستشفى عرعر المركزي من إنقاذ حياة ثلاثيني إثر عرضه لإصابة بالجهة اليسرى من الرقبة حيث كانت علاماته الحيوية غير مستقرة وكان المريض نصف واعي وذلك بسبب النزيف والإصابة حيث تبين بعد الفحص السريري للمصاب تبين وجود نزف شرياني حاد وتجمع دموي مع هواء تحت الأنسجة الخلوية وقد اجريت له الإسعافات اللازمة ومن ثم تم نقله إلى الأشعة المقطعية لإجراء صوره ظليليه (بالصبغة) للشرايين السباتيه والأوردة حيث أظهرت وجود قطع جزئي في الشريان السباتي الأيسر العام وانحراف الرغامه والقصبة الهوائية وهواء تحت الأنسجة الخلويه وعضلة الرقبة وتجمع دموي في نفس الجهة.

وقد تم نقل المريض على وجه السرعة إلى غرفة العمليات حيث أجريت له عملية إستكشاف للوريد الوداجي الداخلي والشريان السباتي العام بافرعه تحت البنج العام ،تبين وجود قطع جزئي مع تهتك بالجدار الخلفي للشريان السباتي العام قبل التفرع مع نزف شديد منه .

وتمت السيطرة على النزف بشكل سريع وإعطاء المريض المحاليل الوريدية والدم والعلاجات اللازمة لرفع الضغط، وقام فريق جراحة الأوعية الدمويه بترميم وإستصلاح الجدار الخلفي للشريان السباتي العام مع فروعه في عملية أستغرقت أربع ساعات.

وبحمد الله وفضله تم فطم المريض عن جهاز التنفس الصناعي فور إنتهاء العملية حيث كانت علاماته الحيوية مستقرة مع حركة في جميع الأطراف والقدرة على الكلام بصوت طبيعي .

من جانب آخر وفي نقلة نوعية تهدف (الصحة) من خلالها للوصول إلى كافة الفئات المستهدفة بمختلف شرائحهم، فقد أطلقت الوزارة مؤخراً أول عيادة للمرأة والطفل في المجمعات التجارية، وذلك بمركز حياة مول الرياض، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون بين الصحة والمجتمع، وتقديم الخدمات الصحية وإتاحتها في الأماكن العامة، بالإضافة إلى تقديم الإستشارات الطبية وأنشطة التوعية للمراجعين.

وتشمل مهام هذه العيادة تقديم فحوصات الغربلة، والكشف المبكر عن الأمراض قبل حدوثها، ومنها الفحص البكر عن (سرطان الثدي، سرطان القولون، هشاشة العظام، الضغط)، بالإضافة إلى عمل فحوصات إكلينيكية، وإحالة بعض الحالات التي بحاجة إلى متابعة إلى جهات مرجعية، والتشجيع على أهمية الغذاء الصحي والمتوازن، والحث على الرضاعة الطبيعية، وتوعية النساء، وتقديم المشورة، والتأكد من النمو الطبيعي للطفل وإحالته للجهات المعنية عند الحاجة، والتوعية بأهمية الغذاء الصحي المتوازن للأطفال حسب الفئات العمرية، إلى جانب التوعية بأهمية ممارسة النشاط البدني وتعزيز الصحة .

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