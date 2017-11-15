ضباط في جيش زيمبابوي: البلاد لاتشهد انقلاب والرئيس موغابي بخير

متابعات_فجر

تلا ضابط في جيش زيمبابوي فجر اليوم الأربعاء عبر التلفزيون الرسمي بيانًا مباشرة على الهواء أكد فيه أن البلاد لا تشهد انقلابًا عسكريًا وأن الرئيس روبرت موغابي وأسرته بخير وما يقوم به الجيش هو مجرد “استهداف للمجرمين المحيطين” بالرئيسا.

وقال الجنرال سيبوسيوي مويو وقد جلس بجانبه ضابط آخر، إن هذا ليس انقلابًا عسكريًا على الحكومة، مضيفًا نود أن نطمئن الأمة إلى أن الرئيس وأسرته بخير وأمان وسلامتهم محفوظة.

وأكد البيان العسكري أن ما يقوم به الجيش هو مجرد “استهداف للمجرمين المحيطين” بالرئيس الممسك بزمام السلطة منذ 37 عامًا، مشيرًا إلى أنه “حالما تُنجز مهمتنا نتوقع عودة الوضع إلى طبيعته.