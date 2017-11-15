حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

متابعات_فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا على مناطق تبوك ، الجوف و الحدود الشمالية تمتد الى الاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية ، في حين تتأثر الرؤية الافقية بالعوالق الترابية على أجزاء من وسط وشمال المملكة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر , شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.