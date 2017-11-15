فوائد شرب المياه يومياً للحفاظ على الجسم

متابعات – فجر :

الماء عصب الحياة، وهو ما لا يستغني عنه الإنسان والحيوان والنبات، ودليل ذلك قول الله تعالى في كتابه العزيز: (وجعلنا من الماء كلّ شيء حي أفلا يؤمنون). تتعدّد فوائد الماء في مختلف المجالات؛ إذ لا تقتصر على مجال دون آخر، فمهما تناول الإنسان من سوائل لا يعادل شرب الماء؛ حيث إنّ الماء ضروري ومهم لجسم الإنسان، فمن يتناول الماء على معدة فارغة فإنّ ذلك يساعده في علاج التهابات الأذن والأنف والحنجرة، والبواسير، والتهاب القصبات الهوائية، والصداع، والدهون الزائدة، وينصح المتخصّصون دائماً بتناوله دافئاً وليس بارداً. يتركّب الماء من ذرّتين هيدروجين وذرّة أكسجين، وهذان الغازان موجودان في الجو، وعند اتّحادهما تنشأ ذرة صغيرة من رذاذ الماء، وعندما تتجمّع مجموعة كبيرة من هذه الذرات تُشكّل بعض الماء. فوائد الماء الفائدة العظيمة من الماء هي الطهارة، فكما هو معروف في العديد من الديانات بأنّه مصدر للاغتسال، والوضوء، ولغسل الموتى قبل الدفن، وفي الديانة المسيحيّة يستخدم الماء في التعميد. عادةً، عندما يكون الشخص متعباً من عملٍ قام به فأوّل ما يبحث عنه شربة من الماء البارد تُخفّف عنه هذا التعب، وهذا يساعد على تحسين وظيفة الجسم والتقليل من التعب، ويعمل الماء أيضاً على تحسين المزاج؛ إذ قد نرى المصابين بالجفاف يعانون من العصبية وعدم الهدوء. والأهم من ذلك أنّ المحافظة على شرب الماء تجعل البشرة نضرةً ورطبةً دائماً؛ لأنّ الماء يعمل على تجديد أنسجة الجلد ويرطبها، ويزيد من مرونة البشرة، فيمنع من ظهور حب الشباب، والتجاعيد. يحتاج جسم الإنسان إلى المعادن، والماء النقي يحتوي على الكثير من المعادن المهمّة للجسم، والّتي تساعده على القيام بأداء وظائفه، والمحافظة على نشاطه، ولكي يحافظ الإنسان على هذه المعادن والمواد الغذائية عليه أن يشرب كميّةً كافية من الماء قبل النوم ليساعد جسمه على تخزين هذه المعادن ليبقى محافظاً على صحّته وقوّته. فوائد الماء قبل النوم يساعد شرب الماء قبل النوم الجسم على تجديد السوائل، والمحافظة على ترطيب الجسم من أجل صحّة أفضل، وتناول الماء قبل النوم يُخفّف من الإصابة بالنوبات القلبية، ويُخرج السموم من الكبد والكلى والقناة الهضمية، والسبب في ذلك يعود إلى أنّ الماء خلال راحة الجسم وبعض الأعضاء الأخرى يقوم بوظيفته بهدوء داخل جسم الإنسان، فيخلّصه من الأوساخ والسموم، ولذلك يقوم الكثيرون بعدّ ساعاتٍ من النوم للتبوّل، وهذا دليل على أنّ الماء قد قام بطرد الأوساخ الموجودة في الجسم. ممّا سبق يتبيّن أنّ شرب الماء قبل النوم يجب أن يلتزم به الكثير من الناس، لما له من أهميّة كبيرة في الحفاظ على أجهزة الجسم.