لا استثناء في تفتيش أمتعة الأمراء و الوزراء عبر المنافذ الحدودية

متابعات – فجر :

وجه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بعدم استثناء أي أمتعة للقادمين من خارج المملكة أياً كانوا من التفتيش، بمن فيهم الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين ومرافقوهم وأصحاب المناصب.

وشدد الأمير عبدالعزيز بن سعود، وفقاً لبعض المصادر ، على ضرورة تطبيق إجراءات التفتيش الدقيق على كل الأمتعة بما فيها الحقائب اليدوية والطرود الخاصة بجميع منافذ الدخول والخروج براً وجواً وبحراً، ونفس الأمر يطبق على مستخدمي الطائرات الخاصة وطائرات الأسطول الملكي.

وأكد أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من مبدأ المساواة بين الجميع وفق الأنظمة، مشيراً أيضاً إلى ضرورة الالتزام بعدم السماح بدخول السيارات لساحة المطار للرحلات دون تساهل أو استثناء، حتى مع أفراد العائلة المالكة والمسؤولين والأعيان.