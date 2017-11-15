سلاح الجو البريطاني يواصل قصف مواقع تنظيم داعش في سوريا والعراق

متابعات – فجر :

واصل سلاح الجو البريطاني استهداف عدد من المواقع التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق .

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها اليوم، أن مقاتلات بريطانية من طراز “تيرنيدو” دمرت يوم الخميس الماضي مركبة تتبع للتنظيم الإرهابي ومستودع إمداد غرب العراق، مشيراً إلى أن مقاتلات أخرى من طراز ” تايفون” قامت خلال عطلة نهاية الأسبوع بتفجير عدد من العبوات الناسفة كانت مزروعة على أحد الطرق شمال العراق .

وفي إطار العمليات داخل الأراضي السورية أكد البيان قصف طائرات من طراز ” ريبير” شاحنة مفخخة تتبع للتنظيم في شرق سوريا.