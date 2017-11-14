الطائف: إزالة 26 إحداثا على أراضي حكومية

متابعات – فجر

أزالت أمانة الطائف، ممثلة في بلدية غرب الطائف الفرعية، 26 مابين إحداثات وتعديات على أراض حكومية بيضاء في الوسام، الضحياء، حي المذاكير، وطريق الملك فهد الدائري، شملت إنشاء استراحات وأحواش وعقوم وبيوت صفيح وحظائر للمواشي.

وأوضحت وكالة الخدمات بالأمانة، أن المراقبين تأكدوا من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المعتدين على الأراضي، كما سيتم تطبيق الأنظمة الرادعة على المتجاوزين.

ولفتت إلى أن قوة أمنية ساندت أعمال الإزالة التي ستستمر خلال الفترة القادمة على العديد من المواقع المرصودة بها تعديات جارية وإحداثات غير نظامية بغرض الاستيلاء على الأراضي الحكومية من قبل بعض ضعاف النفوس، الذين سيتم التعامل معهم وفق الأنظمة والتعليمات التي تقضي بسرعة إزالة الإحداثات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع عودة مثل هذه الاعتداءات.