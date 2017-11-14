المقاومة اليمنية في البيضاء تستعيد عدد من المواقع

واس – فجر

تمكنت المقاومة في محافظة البيضاء اليمنية اليوم (الثلاثاء) من استعادت مواقع جديدة في مديريتي الزاهر وذي ناعم بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية، مؤكدة أن 18 انقلابياً قتل وأصيب العشرات في المواجهات كما تم أسر 2 من مسلحي الميليشيات أحدهما برتبة ملازم.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» فإن المقاومة وبإسناد من التحالف العربي تمكنت من تدمير عدد من الآليات والسيطرة على المواقع المطلة على قرية يفعان وموقع الأريل بمديرية ذي ناعم بالإضافة إلى موقع بمنطقة الحبج بمديرية الزاهر آل حميقان.