الإسكان: نسبة الحجوزات في مشروع بيش تتجاوز 50% خلال أسبوع

متابعات_فجر

أكد محافظ بيش خالد بن عبدالعزيز القصيبي، على الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الإسكان من خلال مشاريع الوحدات السكنية الجاهزة التي تنفذها على مستوى منطقة جازان مشيداً في الوقت ذاته بمشروع إسكان بيش الذي بدأت وزارة الإسكان إجراءات المعاينة والحجز للمستفيدين من الدعم السكني، ووصلت نسبة الحجوزات فيه إلى أكثر من 50% خلال أسبوع واحد.

ووصف القصيبي المشروع خلال زيارة ميدانية قام بها أمس بالرائد، مضيفاً أنه: “يشتمل جميع الخدمات، ويُعد مجمعاً سكنياً متكاملاً”، مؤكدً أن المعرض المخصص للحجز يضم كافة المتطلبات بتواجد منسوبي الصندوق العقاري ، وموظفي المصارف المحلية، حيث يقدمون شرحاً وافياً عن الخدمات التي يحتاجها المستفيد والإجراءات المتبعة لاستكمال اجراءات الحجز.

من جهته، كشف المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم، أن نسبة حجوزات مشروع “إسكان بيش” تجاوزت 50%، متوقعاً نفاذ جميع الوحدات السكنية المعروضة قبل نهاية فترة العرض خلال الأسبوع الجاري، مبيّناً أن مساحة المشروع تبلغ 375.087 متر مربع، ويضم 249 وحدة سكنية جاهزة للتسليم، مكتمل خدمات البنية التحتية كخدمات الصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار، إضافة إلى شبكات للمياه والري الزراعي، والكهرباء والاتصالات، كما يضم أيضاً مرافق عامة بعدد 5 حدائق وملاعب أطفال، إضافة إلى مسجدين، ومواقع مخصصة للمدارس.

وحول أسعار الوحدات السكنية أوضح أن المنتجات السكنية التي تقدمها الوزارة مدعومة مقارنة بأسعار السوق، كما أن سعر الأرض لا يحتسب ضمن سعر الوحدات السكنية، واختلاف الأسعار بين المشروعات يكون بحسب اختلاف المناطق وموقع المشروع وبحسب القدرة الشرائية لمستفيدي الدعم السكني، مضيفاً أن: “سعر الوحدة السكنية في مشروع إسكان بيش تبلغ 447.665 ريال بمساحة 500 متر مربع، حيث أن المعدل السعري الذي تتيحه وزارة الإسكان للمستحقين في جميع مشروعاتها سواء الوحدات الجاهزة أو البيع على الخارطة والتي تتم بالشراكة مع المطورين العقاريين تتراوح بين250 ألف إلى 700 ألف ريال”.

وأشار السويلم إلى أن هناك عدد من المشاريع الإسكانية للفلل الجاهزة التي تعتزم الوزارة استكمال اجراءاتها حيث يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة حتى الآن في منطقة جازان 672 وحدة سكنية، منها 261 لمشروع صبيا، و162 لمشروع صامطة، إضافة إلى مشروع بيش الحالي 249 وحدة سكنية، فيما يصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي يتم العمل عليها 1085 وحدة سكنية منها 894 وحدة سكنية بمشروع ضاحية الملك عبد الله، و164 وحدة سكنية بمشروع أبوعريش، إضافة إلى مشروع أبو حجر والذي يضم 149 وحدة سكنية من نوع فيلا وتم تسليمه مسبقاً.

وفيما يتعلق بتسهيلات الدفعات المقدمة من قبل الجهات التمويلية على المستفيدين، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان أنه يتم تطبيق ذلك من خلال برنامج “الرهن الميسر”، وهو أحد برامج الدعم التي تهدف لرفع نسبة تملك المساكن في المملكة، إذ يسهم البرنامج في تخفيض نسبة الدفعة الأولى من 15% إلى 10% من قيمة العقار، وهو ما يخفض تكلفة التمويل ويسهل على المواطنين تملك السكن خلال مدة زمنية قصيرة، لافتاً إلى أن برنامج “الرهن الميسر” ينطبق فقط على من تنطبق عليه شروط الدعم السكني.

يذكر أن المشاريع التي تعلن عنها وزارة الإسكان تأتي امتداداً لبرنامج سكني الذي اطلقته الوزارة مطلع العام الجاري ويستهدف تخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي، ووصل حتى الدفعة التاسعة والتي تم الإعلان عنها منتصف أكتوبر الماضي إلى أكثر من 215 ألف تتنوع ما بين التمويل المدعوم، والوحدات السكنية بنظام البيع على الخارطة، أو الفلل الجاهزة، إضافة إلى الأراضي المطورة التي يتم تقديمها بشكل مجاني .

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