مركز الملك سلمان للإغاثة يوقِّع مشروعين لعلاج ومكافحة الكوليرا في اليمن

متابعات_فجر

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمقر المركز في الرياض اليوم مشروعين لعلاج ومكافحة الكوليرا في اليمن بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وقد وقع المشروعين البالغة تكلفتهما 22.740.133 دولاراً معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، فيما وقعه عن المنظمة ممثلها الدكتور إبراهيم الزيق.

ويهدف المشروعان إلى دعم برامج علاج الكوليرا في اليمن، وتحسين التعامل مع الحالات المشتبهة بها وتفعيل ممارسات مكافحة العدوى على مستوى المرافق الصحية للحد من انتشار المرض والوفيات الناجمة عن الوباء، والتنسيق والتعاون على المستوى المحلي والدولي في مجال المياه والصرف الصحي ما بين المنظمات الدولية العاملة باليمن.