ارتفاع طلبات اللجوء بالبرازيل بنسبة 51 بالمائة ما بين يناير و يوليو الماضيين

متابعات_فجر

أعلنت اللجنة الوطنية للاجئين التابعة لوزارة العدل البرازيلية، أمس الاثنين، أن عدد طلبات اللجوء في البلد الجنوب أمريكي فاق 15 ألف طلب ما بين يناير ويوليو من العام الجاري، بارتفاع بلغت نسبته 51 بالمائة مقارنة مع عام 2016. وبحسب هذه الهيئة، فقد قدم نحو 15 ألف و 547 شخصًا طلبات لجوء ما بين يناير ويوليو الماضيين، ما يعكس ارتفاعًا بواقع 51 بالمائة مقارنة مع العدد الإجمالي المسجل خلال العام الماضي (10.308 طلب).

وأضافت اللجنة أن طالبي اللجوء خلال العام الماضي كانوا ينحدرون من 96 دولة، في حين تقدم مواطنو 116 بلدًا بطلب اللجوء خلال الفترة المذكورة 2017، وهو ما يدل على ظهور حركات هجرة جديدة نحو البرازيل.

ويحتل الفنزويليون المرتبة الأولى من حيث عدد طالبي اللجوء بـ 6823 طلبًا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بارتفاع وصل 102 بالمائة مقابل 3775 طلبًا خلال العام الماضي، في حين تأتي كوبا في المركز الثاني وأنغولا في الرتبة الثالثة والسنغال في المرتبة الرابعة.

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