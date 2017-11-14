رسمياً.. السويد تتأهل إلى مونديال كأس العالم 2018 بالفوز على إيطاليا

متابعات – فجر :

خطف منتخب السويد بطاقة التأهل والعبور لمونديال روسيا على حساب المنتخب الإيطالي بالتعادل السلبي في لقاء الإياب بالملحق المؤهل لكأس العالم.

واستغل المنتخب السويدي نتيجة مباراة الذهاب بعد أن فاز وسط جماهيره بهدف نظيف، ليحافظ على نتيجته الإيجابية في لقاء العودة ويخرج متعادلاً سلبياً ليخطف بطاقة التأهل.

وفشل المنتخب الإيطالي على مدار الـ90 دقيقة من تسجيل أي أهداف بالرغم من امتلاكه للكرة واستحواذه على مجاريات اللعب، إلا أن المنتخب السويدي دافع بشكل جيد ونجح في إفساد كافة هجمات وخطورة إيطاليا.