أمير الرياض يفتتح ملتقى شباب الأعمال السادس ويدشن خدمات غرفة الرياض الإلكترونية

واس – فجر :

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عن بالغ سعادته وفخره بما شاهد من نشاط وتحدي لشباب وفتيات الوطن خلال مشاركتهم في المعرض المصاحب لملتقى شباب الأعمال السادس الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة بلجنة شباب الأعمال.

وأكد سمو أمير منطقة الرياض، على اطمئنانه وارتياحه على مستقبل المملكة بوجود مثل هذه الكوكبة من الشباب والفتيات , مشيداً بالإنجازات التي حققتها غرفة الرياض في الكثير من النواحي.

جاء ذلك في تصريح صحفي لسموه خلال رعايته اليوم ملتقى شباب الأعمال في دورته السادسة بغرفة الرياض.

كما دشن سموه الخدمات الإلكترونية لغرفة الرياض عبر بوابة أعمالي، و بارك هذه الخطوة متمنياً للغرفة ولمشتركيها التوفيق وأن تكون الخدمات خير معين لهم ولأعمالهم.

من جانبه أكد معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على أن الوزارة على أتم الاستعداد لخدمة وتقديم كل ما من شأنه تسهيل أعمال شباب وفتيات الوطن وإزاحة العراقيل عن طريقهم.

بدوره أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان على ضرورة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة , مبينا أن من أهداف مجلس شباب الأعمال زيادة مساهمة الشركات المتوسطة والصغيرة في الاقتصاد المحلي.

فيما عبر معالي المستشار في الأمانة العامة بمجلس الوزراء رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص الأستاذ فهد السكيت، عن تفاؤله بمستقبل مشرق للمملكة في ظل ما شاهده من طموحات وهمم عالية لدى شباب وفتيات الأعمال المشاركين في الملتقى.

كما عبر رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد الراجحي في كلمته في حفل الافتتاح عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض تدشين خدمات غرفة الرياض الإلكترونية و لرعايته للملتقى، عاداً هذه الرعاية تجسيداً لاهتمام سموه بالشباب عموماً وشباب الأعمال خصوصاً، انطلاقاً مما يحظى به الشباب من دعم وتشجيع كبيرين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من أجل إطلاق الطاقات الخلاقة لدى الشباب وبناء ذاتهم في عالم التجارة والأعمال، والمساهمة بقوة في جهود التنمية ضمن رؤية 2030.

وقال المهندس الراجحي : إن الشباب هم دوماً في بؤرة اهتمام قيادتنا الرشيدة، ولذلك فإن قطاع شباب الأعمال يلقى التشجيع والدعم من كل الجهات المعنية بالدولة، لاسيما من قبل وزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن غرفة الرياض تضطلع بدورها باعتبارها تمثل القطاع الخاص في بناء جيل من شباب الأعمال، وتبني العديد من المبادرات والفعاليات التي تسهم في دعمهم واضطلاعهم بدورهم في مرحلة التحول الوطني.

من جانبه نوه عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة شباب الأعمال علي العثيم برعاية سمو أمير الرياض للملتقى، مبينا أن الملتقى يهدف إلى إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه شباب وراد الأعمال، وبلورة الحلول والرؤى التي تعالج تلك التحديات في ظل الدور المتنامي للشباب في إطار رؤية 2030، كما يهدف لترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، وتحفيز العمل الحر بمجتمع الشباب، مؤكداً أن الحاجة ماسة لاحتضان وتشجيع شباب الأعمال وأصحاب المبادرات الإبداعية، وتهيئة البيئة المناسبة لهم، وترسيخ مواقع أقدامهم على طريق ريادة الأعمال.

وشهد الملتقى العديد من جلسات العمل التي ناقشت تفعيل التعاون وتبادل الأفكار والمبادرات بين شباب ورواد الأعمال، حيث عقدت جلسة حوارية مع معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان .

كما عقدت جلسة بعنوان آلية تمكين الشباب في رؤية المملكة 2030 ، تحدث فيها المستشار في الأمانة العامة بمجلس الوزراء معالي رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص الأستاذ فهد السكيت، وعقدت جلسة بعنوان المتغيرات الاقتصادية، وكيف يستطيع رواد الأعمال تحديد الفرص تحدث فيها الشريك بشركة ديلويت إحسان بن أمان مخدوم ، كما أقيمت جلسة حول التجارب الشبابية الناجحة، وورشة عمل بعنوان ابتكار نموذج العمل التجاري .