“شرطة الباحة” تكشف حقيقة المقطع المتداول لعملية السطو على صراف آلي

متابعات – فجر :

أعلنت شرطة منطقة الباحة، أن ما تم تداوله، أمس (الاثنين) ، من الفيديو المتداول لعملية سطو على أحد الصرافات، على مواقع التواصل الاجتماعي، هي تجربة فرضية نفذتها دوريات الأمن بمنطقة الباحة.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الباحة، العقيد سعد صالح طراد؛ أن دوريات الأمن بمنطقة الباحة، نفذت خطة أمنية فرضية، لعملية سطو على أحد الصرفات، بهدف الوقوف على مدى جاهزية الأجهزة الأمنية، وقد شاركت كل الجهات الأمنية التابعة للأمن العام في تنفيذها.

وأضاف طراد أن الفرضية نفذت بإشراف ومتابعة ميدانية من قبل سعادة مدير شرطة المنطقة، اللواء علي بن محمد آل هادي، الذي أشاد بالخطة من حيث الإحترافية والجاهزية التامة.

وأشار أنه جرى تداول مقاطع فيديو لعملية سطو على أحد الصرافات، على مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، على أنها جريمة حقيقة.