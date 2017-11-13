الأمم المتحدة: الجيش البورمي شارك في اغتصابات جماعية ممنهجة ضد نساء الروهينغا

وكالات – فجر

أعلنت مبعوثة خاصة للأمم المتحدة، أن عناصر الجيش البورمي استهدفوا بشكل ممهنج نساء الروهينغا بعمليات اغتصاب جماعية أثناء موجة العنف التي دفعت بمئات الآلآف من أفراد هذه الأقلية المسلمة إلى النزوح إلى بنغلاديش المجاورة.

وأدلت براميلا باتين المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للعنف الجنسي في النزاعات، بهذه التصريحات أمس (الأحد ) بعد زيارة منطقة كوكس بازار في جنوب شرق بنغلاديش حيث لجأ ما يقرب من 610 آلاف من الروهينغا.

وقالت إن الكثير من هذه الفظائع يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وأفادت بأنها سمعت روايات مروعة عن اغتصابات واغتصابات جماعية، مع وفاة العديد من النساء والفتيات بسبب الاغتصاب.

من جهته أصدر جيش ميانمار اليوم (الاثنين) تقريرا نفى فيه قيام قوات الأمن بأعمال اغتصاب وقتل، بعد أيام من استبداله الجنرال المسؤول عن ولاية راخين التي دفعت عملية عسكرية فيها أكثر من 600 ألف من مسلمي الروهينجا للفرار إلى بنجلاديش.

وقال الميجور جنرال إي لوين نائب مدير الشؤون المعنوية والعلاقات العامة بوزارة الدفاع, أنه لا يعلم سبب نقل المسؤول عن ولاية راخين.

مضيفا بأنه لم ينقل إلى أي منصب في الوقت الحالي، بل أحيل إلى الاحتياط .