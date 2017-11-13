جدة: تدشين ثالث صالات إنهاء إجراءات السفر للرحلات الدولية

متابعات – فجر

تدشن الخطوط الجوية العربية السعودية الأسبوع القادم، صالة إنهاء إجراءات السفر وقبول الأمتعة للرحلات الدولية بمدينة جدة، التي تُمكن الضيوف من تسليم أمتعتهم خلال 24 ساعة قبل موعد الرحلة وحتى ثماني ساعات من موعد إقلاع الرحلات الدولية المغادرة من جدة، باستثناء الرحلات المتجهة للولايات المتحدة الأمريكية، ويتعين على الضيف بعد ذلك التوجه إلى كاونتر الجوازات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، ثم الطائرة مباشرةً، دون المرور على منصات الخدمة في صالة المغادرة بالمطار.

واستعدت الخطوط السعودية للنقل الجوي لتشغيل الصالة، التي تقع بجوار مكتب المبيعات الرئيسي بالخالدية، عبر تجهيزها بكافة الاحتياجات لخدمة الضيوف من الموقع الجديد، سواء الكوادر البشرية، أو أجهزة الخدمة اللازمة لإنهاء إجراءات السفر، وسيتم قبول الأمتعة في الموقع الجديد بحسب الوزن، وعدد القطع المسموح به كما هو مدون في تذكرة الضيف، ويمكن دفع قيمة العفش الإضافي عند شراء التذاكر عبر موقع «السعودية»، قبل الحضور لمنطقة إنهاء إجراءات السفر، أو دفع الرسوم في الموقع، كما تُقبل القطع الإضافية من الأمتعة للضيوف أعضاء برنامج الفرسان، وتحالف «سكاي تيم» العالمي وفقاً للأنظمة، ولن يتم قبول أمتعة الضيوف إذا كان الوقت المتبقي على إقلاع الرحلة أقل من ثماني ساعات.