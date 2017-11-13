وزارة الداخلية تبدأ حملاتها الميدانية المشتركة لضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل 26 صفر

متابعات_فجر

إنفاذا للأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على خطة الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود التي بدأت بتاريخ 1 رجب 1438هـ الموافق 28 مارس2017م لمدة (90) يوما، والموافقة السامية على تمديد المهلة من تاريخ 1 شوال 1438هـ الموافق 25 يونيو 2017م لكافة الجنسيات,وحيث تضمنت خطة الحملة منح مهلة لكافة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود لمغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم وعلى حسابهم الخاص خلال (90) يوماً اعتباراً من تاريخ 20 جماد الثاني 1438هـ الموافق 18 مارس 2017م وإعفائهم من الآثار المترتبة على (بصمة مُرحل) والإعفاء من الغرامات والرسوم المستحقة عليهم قبل هذه المهلةمع السماح لمن يرغب العودة للمملكة بالطرق النظامية، كما صدرت الموافقة السامية الكريمة بتمديد تلك المهلة حتى 25 صفر 1439هـ الموافق 14 نوفمبر 2017م.

وعليه فإن وزارة الداخلية ممثلة في قطاعاتها الأمنية كافة وبمشاركة جميع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الحملة , سوف تبدأ حملاتها الميدانية المشتركة اعتباراً من 26 صفر 1439هـ الموافق 15 نوفمبر 2017م لضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود من الوافدين أو الناقلين أو المشغلين أو المؤوين وستطبق بحق الجميع العقوبات المنصوص عليها نظاماَ.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين النظاميين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع التعامل مع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو نقلهم أوتشغيلهم أو تقديم الدعم لهم، وأن الجهات الأمنية ستطبق العقوبات المنصوص عليها نظاماً بحدها الأعلى بحق هؤلاء المخالفين (مواطنين ومقيمين).

كما أهابت وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الأمنية والمشاركة والإبلاغ عن المخالفين أو من يقدم لهم الدعم وذلك بالاتصال على هاتف رقم(999) والتعاون لتحقيق شعار الحملة (وطن بلا مخالف).

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