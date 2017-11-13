” الصحة ” : إنقاذ ساق مصاب من البتر بحفر الباطن

واس-فجر:

نجح مستشفى الملك خالد بحفر الباطن في التعامل مع حالة مصاب تعرض لحادث مروري أدى الى كسر في الفخذين مع قطع أوردة الفخذ الأيسر.

وباشر الفريق الطبي الحالة بنقل المصاب إلى غرفة العمليات ليخضع لعملية استغرقت 5 ساعات لتثبيت الكسور وإيقاف النزيف في الأوردة واستصلاح الأوعية الدموية بوضع شريان صناعي لإعادة التروية الدموية للجزء السفلي للمصاب وبعد ذلك تم نقل المريض إلى قسم العناية المركزة لكون حالته حرجة وبعد استقرار حالة المريض وإنقاذ العضو المصاب من البتر , وتم نقله إلى قسم التنويم وإكمال سير العلاج وبعد ذلك خروجه من المستشفى.

الجدير بالذكر أن مستشفى الملك خالد بحفر الباطن تبلغ سعته السريرية 300 سرير , وأجرى خلال العام الماضي 2646 عملية , فيما استقبلت العيادات الخارجية 94762 مراجعاً ، وقدم خدماته لـ167865 مراجعاً عبر قسم الإسعاف والطوارئ .