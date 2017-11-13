وزير العمل يرأس وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الـ 37 لـمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالكويت

متابعات_فجر

يرأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة العادية الـ 37 لـمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، التي تستضيفها دولة الكويت اليوم، بتنظيم “إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية في الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب” بالتعاون مع “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل” في الكويت.

وتستعرض الدورة التي ستستمر ثلاثة أيام، عدداً من الموضوعات الهامة التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي والتنموي المشترك، في مقدمتها الإعداد والتحضير للقمة العربية العادية في دورتها الـ 29 المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية مارس المقبل، وكذلك الموضوعات ذات الصلة بخفض معدلات الفقر في الدول العربية، إضافة إلى السياسات الاجتماعية في الدول العربية والموضوعات ذات الصلة.

ويتضمن جدول الأعمال، عرض تقرير فئة المسنين في المنطقة العربية تحت عنوان “الاتجاهات الإحصائية ومنظور السياسات”، وذلك في إطار تعزيز جهود المجلس بالتنسيق مع مجلس وزراء الصحة العرب، ليمثل هذا التقرير نواة لإعداد استراتيجية عربية للمسنين تُرفع من “مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب” إلى “القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية” القادمة في 2019.