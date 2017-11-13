الصحة” تدعو لأخذ تطعيم الأنفلونزا

واس_فجر

جدّدت ” الصحة ” دعوتها جميع أفراد المجتمع للمبادرة في الحصول على تطعيم الأنفلونزا، وذلك عبر مراكز الرعاية الأولية، وفعاليات التطعيم في المراكز التجارية .

وأوضحت ” الصحة ” عبر ” إنفو جرافيك ” توعوي نشرته على حسابها في تويتر، أن الفئات الأكثر عرضة للأنفلونزا هي : الأطفال أقل من 5 سنوات، والنساء الحوامل، ومرضى السكري، ومرضى الربو، ومرضى القلب، مشيرة إلى توفر اللقاحات في مراكز الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى توفرها في المراكز التجارية، مثل: العثيم مول في الرياض، والعرب مول في جدة، والعثيم مول في الدمام، وذلك خلال الفترة من 20- 29 صفر 1439هـ، من الساعة 4 – 10مساءً .

وبينت “الصحة” أن اللقاح يُعطى لمن يرغب في تجنب الأنفلونزا الشديدة ومضاعفاتها، فيما نبّهت إلى عدم إعطاء اللقاح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر، مشيرة إلى أن اللقاح يُعطى بداية فصل الشتاء من كل عام.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها “الصحة” للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على إتباع السلوكيات السليمة وأنماط الحياة الصحية.

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