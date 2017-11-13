زلزال قوي يضرب كوستاريكا دون الإبلاغ عن أضرار

متابعات_فجر

ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات كوستاريكا في وقت متأخر أمس الأحد، لكن لم تصدر أي تقارير فورية عن حصول أضرار أو إصابات.

ووقع الزلزال في هذا البلد وسط أميركا عند الساعة 8,28 مساء بالتوقيت المحلي (02,28 ت غ) في المنطقة الساحلية المطلة على المحيط الهادي، وعلى عمق 20 كيلومتر بالقرب من بلدة جاكو التي تعتبر مقصدًا للسياح وتشتهر بشطآنها. ولم يصدر مركز التحذيرات من التسونامي في المحيط الهادي أي إنذار.

وشعر السكان في العاصمة سان خوسيه بالأبنية تهتز وتتمايل لأقل من دقيقتين، كما أفادت وسائل إعلام محلية أن السكان شعروا بالزلزال في كل أنحاء كوستاريكا.